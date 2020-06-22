فيديو.. أحمد موسى لـ"بي إن سبورت": رجعوا فلوس الناس يا نصابين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شبكة قنوات "بي إن سبورت" تنهار، بعدما أعلنت عدم قدرتها على إذاعة الدوري الإيطالي لأسباب مالية.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن انهيار قطر يبدأ من الانهيار الاقتصادي.

وتابع "موسى" أن القناة الرياضية قامت بتسريح 120 من العاملين، وقريبًا ستعلن القناة عدم قدرتها على إذاعة باقي الدوريات، موضحًا أن القناة بها مذيعين يدعمون الإرهاب وكان اسمها "الجزيرة الرياضية"، وتم تغيير الاسم بعد ارتباطها بالإرهاب، مؤكدًا أيضًا على أن قناة الجزيرة الرئيسية تقترب أيضا من الإفلاس.

وقال موسى: "رجعوا فلوس الناس يا نصابين"، بعد الحصول على اشتراكات وعدم إذاعة الدوري الإيطالي.