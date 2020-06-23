"النواب الليبي": توقعنا من الجامعة العربية سحب الثقة من حكومة الوفاق

قال المستشار عبدالحميد الصفي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن الليبيين كانوا ينتظرون بشغف اجتماع وزراء خارجبة العرب والتأكيد على دعم الدولة الليبية، وسحب الثقة من حكومة الوفاق، لأنها فقدت شرعيتها وجلبت مرتزقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "إن حكومة الوفاق التي طلبت من أردوغان بأن يأتي، ورفضت أن تكون حاضرة في اجتماع اليوم، هي غير حكومية وغير شرعية".

وتابع: "كنا نتوقع من الجامعة التي أيدت إعلان القاهرة سحب الثقة من حكومة الوفاق، ولم تحترم الاتفاقيات الدولية، وبالتالي هذه الحكومة تجلب العار والمرتزقة والتدخل التركي، ولا يوجد في العالم شيء اسمه حكومة لم تحلف اليمين القانوني أمام البرلمان، وكنا نتمنى أن يدمر ويسحق كرسي حكومة الوفاق في الجامعة العربية".