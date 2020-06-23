ماكرون: القلق المصري من التدخل التركي في ليبيا "مشروع"

قال ‏الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنّ القلق المصري من التدخل التركي في ليبيا مشروع، وأكد أنّ تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا، وأنّه من مصلحة الجميع وقف الحرب في ليبيا.

وأشار ماكرون خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التونسي، قيس سعيد، أمس، إلى أنّه قد نقل هذا الموقف إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وأوضح الرئيس الفرنسي أنّ تركيا تلعب لعبة خطيرة ولا تلتزم بكل ما تعهدت به في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، مشددا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب في ليبيا.

ومن جانبه، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن ّبلاده لن تقبل بتقسيم ليبيا، وأنّه لا بد من وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنهاء التدخلات الأجنبية، مشددا على أن حكومة الوفاق مؤقتة ويجلب أن تحل مكانها سلطة شرعية نابعة من إرادة الشعب.

وأضاف سعيد أنّ شرعية حكومة الوفاق مؤقتة، وأنّه التقى ممثلين عن عدد من القبائل الليبية، والتي اقترحت أن يبدأ الشعب بإعداد دستور جديد لليبيا.

وتأتي تصريحات الرئيسين الفرنسي والتونسي، في وقت لاقت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الشعب والقبائل لمواجهة العدوان التركي والجماعات الإرهابية ترحيبا كبيرا لدى الشعب الليبي، فيما قال البرلمان الليبي إنّه يستعد للطلب رسميا من مصر دعمها في مواجهة الاعتداءات الخارجية.