عاجل.. "تويتر" يخفي تغريدة جديدة لترامب ويصفها بالمسيئة

أخفى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد تترامب ووصفها بالمسيئة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقالت شركة "فيسبوك" فى التاسع عشر من يونيو الجاري، إنها أزالت إعلانًا لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي يظهر به شعار اُستخدم في ألمانيا خلال الحقبة النازية.

وأشارت الشركة إلى أن الإعلان المسيئ كان يحتوي على مثلث أحمر مقلوب شبيه بذلك الذي استخدمه النازيون لوصم خصومهم، مثل الشيوعيين، وفقًا لما نشره موقع "BBC عربي".

وصدر عن فريق حملة ترامب أنهم كانوا يستهدفون الحركة اليسارية المتطرفة "أنتيفا"، والتي -بحسب قولهم- تستخدم الشعار ذاته.

وقالت "فيسبوك" إن الإعلان انتهك سياستها المناوئة للكراهية المنظّمة.