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أمير طعيمة: قلت من شهرين هنضطر نتعايش مع كورونا.. حافظوا على نفسكم

كتب:

ياسمين محمود
03:17 ص | الأربعاء 24 يونيو 2020
أمير طعيمة

أمير طعيمة

أعاد الشاعر أمير طعيمة تدوينة سابقة له عبر حسابه على "تويتر"، كان نصها "العالم سيضطر للتعامل مع ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ كواقع، الحياة ستعود تدريجيا رغم وجود الفيروس، طول مدة الوضع الحالي معناه أن يموت عدد أكبر من الجوع بدلا من عدد أقل بالكورونا‏، الرهان سيكون على الشعوب وقدرتها على الحفاظ على سلامتها واستعدادات الدول لمصابين أكثر العالم بين اختيارين أحلاهما مر".

وعلق طعيمة على التغريدة قائلا: "قلت الكلام ده من شهرين تقريبا، الدول لن تستطيع الصمود طويلا أمام خسائر الحظر الاقتصادية، حافظوا على نفسكم وخدوا بالكم، كورونا ما زالت موجودة في الحظر وبدونه، ربنا يسترها على الجميع".