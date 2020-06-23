سوريا: مقتل جنديين وإصابة 4 جراء غارات إسرائيلية

أعلنت سوريا، مساء الثلاثاء، إن دفاعاتها الجوية تصدت لغارات إسرائيلية على السويداء.

وأوردت وكالة الأنباء السورية على "تليجرام"، أن الدفاعات الجوية تتصدى لغارات في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وأفاد مراسل "العربية" أن 4 طائرات إسرائيلية شاركت بقصف مواقع في السويداء السورية، بعد وصول شحنة أسلحة إيرانية صباح الثلاثاء لدمشق.

وذكرت مصادر العربية أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع بدير الزور، مع ترجيح وقوع قتلى جراء الغارات.

وتابعت أن طائرات إسرائيلية من طراز "إف 35" شاركت بالغارات داخل سوريا.

وأفادت وسائل إعلام الحكومة السورية، بمقتل جنديين وإصابة 4 جراء الغارات.