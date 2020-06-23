"الوزراء": أي عدد من الأفراد يستطيع دخول الأندية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن شواطئ القرى السياحية سيكون مسموحا لها بالاستخدام من قبل رواد تلك القرى، ويتوقف المعيار الحكومي على عدم التفرقة بين نوعية مرتادي الشواطئ العامة والشواطئ السياحية.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه وبالنسبة للشواطئ العامة فليس هناك سيطرة على عدد الأعداد بها، حتى ارتأت الحكومة استمرار إغلاقها تفاديا للتكدث من قبل المواطنين، موضحا أنه وبالنسبة للشواطئ الفندقية فسيكون بها عدد محدد من المقيمين في تلك الفنادق وهناك قدر كبير من السيطرة والرقابة على تلك القرى من حين لآخر.

وأكد أن قرار عودة النشاط الرياضي والمسابقات وفي مقدمتها مسابقة الدوري العام لكرة القدم هو قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط: "من الآن لا يجب أن يكون هناك حديث بأن نشاط كرة القدم سيعود أو لا لأن ذلك قرار الدولة المصرية"، مشيرا إلى أن نسبة الـ25% لدخول الأندية لم تفرضها الحكومة، ويستطيع أي عدد من الأفراد دخول الأندية، والنسبة مطبقة على المنشآت بداخل تلك الأندية مثل صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم والكافيتريا، ولا وجود لحد أقصى لعدد الأعضاء المتواجدين بالنوادي.