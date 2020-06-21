أمن طنطا يضبط نادي خاص يواصل نشاطه بالمخالفة لقرار الحظر

ضبط القائم على إدارة أحد الأندية الخاصة بالغربية لقيامه بإستئناف النشاط الرياضى بالمخالفة لقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء

فى إطار متابعة تنفيذ قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء بغلق النوادى والمنشآت الترفيهية ضمن القرارات التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس"كورونا" .. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة طنطا بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة أحد الأندية الخاصة، كائن بدائرة المركز.. لقيامه بتشغيل نشاط رياضى داخل النادى (حمام سباحة- الكافيه الخاص بالنادى) بالمخالفة للقرار.حيث تم بالتنسيق مع الجهات المعنية غلق وتشميع (الكافيه وحمام السباحة والغرف الملحقة به).تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

فى إطار متابعة تنفيذ قرارالسيد رئيس مجلس الوزراء بغلق النوادى والمنشآت الترفيهية ضمن الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من ضبط (صاحب ملعب كرة قدم خماسى كائن بدائرة القسم) .. لقيامه بفتح وإدارة الملعب، بالمخالفة للقرار.. حيث تم غلق وتشميع الملعب بالتنسيق مع الجهات المعنية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.