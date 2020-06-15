 صور.. نادي طنطا يفتح باب سداد الاشتراكات.. وطبيب الغلابة أول الحاضرين

استقبل اليوم نادي طنطا الرياضي، أعضائه لسداد الاشتراكات وسط اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور ياسر المعداوي، نائب مدير نادي طنطا الرياضي، أن النادي بدأ اليوم في استقبال اعضائه لسداد الاشتراكات، وتم توفير كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك في اطار الحفاظ على سلامة وصحة الأعضاء والموظفين، وتم توفير كراسي يراعي فيها التباعد المجتمعي، وعدم السماح بدخول الأعضاء بدون ارتداء الكمامة ولا الموظفين، كما تم المغادرة فور انتهاء العمل ولم يسمح بوجود تجمعات.

وكان من بين المتواجدين الدكتور محمد مشالي، الشهير بطبيب الغلابة.