وكيل "أوقاف مطروح": الوزارة حذرت أى شخص من فتح مسجد بعيدا عن إشراف الوزارة

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن الوزارة حذرت، من أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يقوم بفتح أى مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.

وقال "عبدالبصير"، إن الوزارة تضع ضوابط فتح المساجد خلال اجتماع أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات القطاع الدينى ،اليوم، الثلاثاء والقواعد المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع إستمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، والتأكيد على الإلتزام بجميع الضوابط.

- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا.

- عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

- عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

- إستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

- عدم فتح مصليات السيدات.

- عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة "أداء الصلوات الخمس فقط".

- تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

- فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويجرى غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.

- الإقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة، مع الالتزام ببعض الإجراءات عبارة عن.

- ضرورة إرتداء المصلين للكمامة.

- إصطحاب المصلِّى للمصلَّى الشخصى "سجادة صلاة شخصية".

- وضع علامات التباعد بين المصلين والإلتزام بها.

- متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

- يكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية إثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الإلتزام بجميع الإجراءات.

- المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع إصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.

- فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يجرى غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين إنتهاء زوال فيروس كورونا.

- فى حال ترك مفاتيح أى مسجد مع أى أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

- التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أى مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الدينى.

- يجرى موافاة رئيس القطاع الدينى ببيان المساجد التى سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط فى موعد أقصاه الخميس 25/ 6/ 2020م ، وتحت مسئولية مدير المديرية، ويتم الفتح التدريجى إبتداءً من يوم السبت 27/ 6/ 2020م وفق إنتهاء كل مديرية أوقاف من الإستعدادات اللازمة للفتح.

- سيتم الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التى سيتم فتحها تباعًا وفق إستعداد المديريات.