"الوزراء": بعض الأطباء غير ملتزمين وسنعاقبهم.. نحن في وقت يشبه الحرب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأطباء هم الوجه المضيء للمنظومة الصحية ويستحقون لقب الجيش الأبيض، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك قلة من الأطباء غير ملتزمين مثل باقي الفريق الطبي، والذي أثر بدوره على وضع بعض المستشفيات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه سيكون هناك عقوبات رادعة على من يتوانى في أداء عمله من الأطباء، فوزارة الصحة والسكان هي المنوط بها تحديد العقوبات، "نحن في وقت يشبه الحرب".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء الخاص بالفئات المستثناة من العودة للعمل من موظفي الدولة مازال ساريا بنفس الفئات التي تضمنها القرار ولكن غدا سيكون هناك تعديل جديد سيتضمن منح كل وزير سلطة تحديد الأعداد التي ستعود للعمل.