بعد شائعة وفاتها.. معلمة مصابة بـ كورونا: صحتي تتحسن

روت آية الله مصطفى معلمة بإدارة حلوان التعليمية، تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالتها في تحسن، وذلك بعد شائعة وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث فوجئت بهذه الشائعات اليوم بعد محادثة نائب وزير التربية والتعليم لها للاطمئنان عليها، حيث إنها لم تتابع ما يحدث اليومين الماضيين بسبب حالتها الصحية.

وأضافت مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنها بخير وصحتها في تحسن ووضعها الصحي جيد للغاية، موضحة أن مديرة المدرسة التي تعمل بها تتابع حالتها بشكل يومي، واليوم تحدث معها مدير إدارة حلوان التعليمية ونائب وزير التربية والتعليم للاطمئنان عليها بسبب شائعات وفاتها وطلبوا منها صورة لإخلاء الطرف لإرسال لها اعتذار المراقبة الخاص بامتحانات الثانوية العامة.

وتابعت مصطفى أنها مر عليها 3 أسابيع من الإصابة بالفيروس، كاشفة أنها تعيش في منزل عائلة وتمت عدوة كل من معها بالمنزل والدها ووالدتها وأختها وابنتها وأخيها وزوجته بعد نقل العدوى بينهما لبعض، وهي كانت أول من ظهر عليها الأعراض ولكنها لم تكن تعرف كيفية إصابتها خصوصا مع التزامها بالإجراءات الاحترازية، موضحة أن المنزل به 3 أطفال ولكنهم بصحة جيدة ولم يصابوا.

واستكملت مصطفى أنها معزولة منزليا لأن حالتها لا تستوجب نقلها للمستشفى وتتلقى البروتوكول العلاجي الآن، ولم يتم عمل مسحة ثانية لها بعد ولكنها تتحسن، كاشفة أنها تأكل الفواكه والخضراوات وتلتزم بالأكل الصحي وتتجنب السكريات.

وشرحت مصطفى أنها اضطرت للخروج حينما لم يقبل اعتذار الثانوية العامة الخاص بها ونزلت يومين، في اليوم الأول لم تقبل رئيسة اللجنة اعتذارها على الرغم من أنها أبلغتها مصابة بكورونا "قالتلي عندك الإدارة العامة للامتحانات، وطلبت منها لو بصورة ودية عدم الإختلاط بالطلاب ولكنها قالت اللي كلفك بالعمل يلغيه أنا عندي عجز، ولما روحت اللجنة قابلت حالة تانية كان عليها أعراض بصورة كبيرة، وتم توزيعنا على اللجان ولكن المسؤلة عن الشؤن القانونية منعتنا من دخول اللجان وتم عمل إخلاء الطرف وابلغوني أني تحولت للشؤون القانونية على الرغم أنها قامت بكل الإجراءات بشكل سليم".

وأوضحت مصطفى: "رئيسة اللجنة عاملتني بشكل سيئ وقالتلي اطلعي برة وإمشي عندنا شغل وركبت ميكروباص ومترو كانوا كاملين العدد ولكن كنت لابسة كمامة وجوانتي وحاولت على أد ماأقدر ماأذيش حد، وروحت التأمين الصحي بحلوان وعاملوني معاملة سيئة جدا ومرضيوش يخلصوا ورقي ومكانوش عاوزين يمسكوا الورق اللي في إيدي على الرغم أني كنت معقمة إيدي".