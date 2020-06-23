"الوزراء": تقديرات بانخفاض أعداد مصابي كورونا في منتصف يوليو المقبل

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تقديرات اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة بخصوص أعداد المصابين في مصر.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن تقديرات اللجنة العلمية تتوقع أن تتجه أعداد المصابين للثبات في أول أسبوعين من شهر يوليو ثم تتجه للانخفاض.

وأعرب سعد عن أمله أن تصدق هذه التقديرات والمبنية على أساس علمي مشيرًا إلى أنه حال حدوث تطورات سلبية في الحالات الحرجة سيتم اتخاذ قرارات تلغي الفتح التدريجي للسيطرة على الموقف.

وأشار سعد إلى أن فيروس كورونا قلت حدته في الفترة الأخيرة وأنه ما زال على قدرته في الانتشار ولكن حدته قلت.