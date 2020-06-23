"الوزراء": العالم يرى أن الغلق أكثر خطرا من كورونا

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن يوم الجمعة المقبل هو آخر أيام الحظر الجزئي في مصر، مشيرًا إلى أن الرابعة من صباح السبت سينتهي الحظر الجزئي نهائيًا، موضحا أن المجتمع الدولي يرى أن الغلق أكثر خطرا من كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه عند بداية أزمة كورونا اتخذت الدول عددا من الإجراءات التي تشمل الغلق والبقاء في المنازل وذلك استجابة لإشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار سعد إلى أن الدول بدأت تراجع موقفها وبدأت المنظمة وخبراؤها يراجعون الموقف باستمرار ووجدوا أن الغلق أكثر خطرا من كورونا ويهدد معيشة المواطنين، علاوة على أنه لم يترك الأثر المطلوب.