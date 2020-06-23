أبو بكر: رئيس الوزراء لم يقصد مهاجمة الأطباء.. وخطابه يحمل "حسن نية"

علق خالد أبو بكر، على أزمة نقابة الأطباء، اليوم مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعد تصريحاته الأخيرة، قائلًا: "خطاب مدبولي في مجمله ينم عن حسن نية.. مع التحفظ على بعض المفردات التي أغضبت الأطباء".

وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "من يعرف الدكتور مصطفى مدبولي، يعرف أنه رجل خلوق لا يقصد الإساءة لأحد.. وكلمته بدأت بالشكر والامتنان، ولم يكن يقصد إطلاقًا إيذاء الأطباء، والخطاب في مجمله يحمل التقدير لدورهم".

وأضاف "أبو بكر"، أنه كان يتمنى عدم قول رئيس وزراء لجملة أن "هناك وفيات نتيجة تغيب الأطقم الطبية"، التي لم يكن موفقًا بها، ولكن "حسن النية متوفر، كما أنه يجب على رئيس الوزراء معاقبة أي مخطئ".

وذكر أن نقابة الأطباء، أصدرت بيانًا للرد، وهذه ظاهرة إيجابية، مشددًا على أن الجميع يقدر الدور الذي يقوم به الأطباء، مضيفًا "أرجو عدم الوقوف كثيرًا، أمام مثل تلك الأمور غير المقصودة".