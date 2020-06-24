أستاذ قلب: يجب اقتصار صرف الأدوية على روشتات موثقة من عيادات الأطباء

أكد الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، أن هناك تلاعبا في سوق الدواء المصري أسفر عن اختفاء معظم الأدوية الخاصة لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فالآونة الأخيرة شهدت أزمات متوالية بشأن نقص الأدوية في الصيدليات وخصوصا الأدوية الخاصة بنزلات البرد وارتفاع درجة الحرارة والمقويات والفيتامينات.

وأضاف "سامي"، أنه يجب على الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والسكان، العمل على تفعيل الرقابة وبشدة على في ظل وجود تلاعب في سوق الدواء، مناشدًا المواطنين في الوقت ذاته بالوعي، مؤكدًا أن أزمة نقص الأدوية تأتي في ظل تكالب المواطنين على شراء الأدوية بشراهة من الصيدليات اعتقادا منهم بأن كثرة كمية واختلاف أنواع الدواء هو ما سيحميهم من فيروس كورونا.

وأكد أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " لقمة عيش"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن العديد من المواطنين يعانون من نقص الأدوية في الصيدليات في ظل احتياجهم الفعلي والحقيقي لها وقد يتسبب هذا النقص في مشاكل كبيرة للكثير منهم، ومن هذا المنطلق وفي ظل هذه الجائحة التي تمر بها البلاد، أتمنى من المسؤولين في الحكومة البدء في تفعيل القانون الخاص بصرف الأدوية من كل صيدلية.

وشدد على ضرورة اقتصار صرف الأدوية على روشتات موثقة من عيادات الأطباء أو ما شابه، لمنع هذه الفوضى المنتشرة وضبط عملية صرف الدواء لكي يصل لمن يستحق.