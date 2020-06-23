"شوقي" يعلن عن منصات جديدة لشكاوى الثانوية: مش عاوزين دعاء ولا حسبنة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدشين منصتين جديدتين لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم تدشين منصة لتلقى الشكاوي من طلاب الثانوية على أن يسجل الطالب فيها رقمه التعريفي ورقم الجلوس ورقم هاتفه للتواصل معه مشيرًا إلى أنه يتم تسجيل الشكاوى والرد عليها.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنصة سيكون صاحب الشكوى معروف للوزارة وسيتم التعامل مع شكواه بجدية مشددًا على أن ذلك يمنع المشاكل التي تحدث من الشكاوى الوهمية وغير المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد شوقي أنه تم وضع روابط هذه المنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة لافتًا إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الشكاوى المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الوزير أنه تم تدشين تطبيق جديد لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور عبر "واتساب" مشيرًا إلى أن التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على الشكاوى.

وشدد وزير التعليم على أنه لن يتم الالتفات للشكاوى الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوي التي تصل لهاتف الوزير ونوابه: "مش محتاجين جنب المشكلة أي حاجة ولا تطاول ولا دعاء ولا حسبنة" مضيفًا: "اللي عايز يكتب لو بعتها على التليفون الشخصي للوزير أو نوابه مش هيشوفوها".