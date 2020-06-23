"التعليم": كشف طلاب ومسئولي "الغش الجماعي" في اللغة العربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رصد بعض التجاوزات فى أول أيام امتحانات «الثانوية العامة»، من خلال متابعة سير العمل باللجان عن طريق غرفة العمليات المركزية وبالمديريات والإدارات، موضحة أنه «تم اتخاذ إجراءات ضبط أعمال الامتحانات فوراً داخل اللجان، ومنها استبعاد (م. ش. س. م) رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية، و(أ. أ.ع. أ) رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات، ومراقب باللجنة يدعى (ع. ح. ح. ع)».

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أنه «بالتعاون مع وزارة الداخلية تم التوصل لهوية الطلاب، وبوكليت المادة للصورة التى تم تداولها على مواقع التواصل فى 21 يونيو (أول أيام الامتحانات)، وهم يقومون بحل الامتحان بصورة جماعية، وتم إجراء تحقيق عاجل للواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بداية من استبعاد رئيس اللجنة، وسيجرى استكمال باقى الإجراءات بالنسبة للطلاب والملاحظين باللجنة حرصاً من الوزارة على تطبيق القانون».

هدوء فى امتحانى "إنجليزى المتفوقين" بالثانوية العامة.. و"ديناميكا الأزهر"

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (STEM) امتحان الدور الأول، فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) وانتهى دون مشكلات. بينما أدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، امتحان مادة الديناميكا (نظام حديث)، والميكانيكا (نظام قديم)، فى ثالث يوم لماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وسط حالة من الهدوء.