متحدث "الوزراء": مساجد مصر لن تُفتح بالكامل السبت المقبل

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك فتح كامل لكل مساجد الجمهورية يوم السبت المقبل، حيث إن وزارة الأوقاف ستحدد المساجد التي سيتم فتحها في المحافظات والمدن، وفقا لجاهزية هذه المساجد، والوضع الوبائي.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن وزارة الأوقاف يمكنها أن تقرر عدم فتح المساجد في منطقة أو مدينة معينة بسبب نسبة الإصابات بها، منوها بأن المحافظة التي بها نسبة إصابات كبيرة بالطبع سيتم تأخير فتح المساجد بها.

وتابع: "الناس أخذت موضوع أن الجوامع هتفتح اعتبارًا من السبت 27 يونيو، هذا ليس صحيحا، الفتح سيكون تدريجيا، ممكن في المحافظة الواحدة تبقى فيه مُدن مساجدها مفتوحة وفي مُدن لأ".