شوقي: الصورة النهائية لأول امتحان ثانوية عامة إيجابية ونسعى للكمال

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تلقت التقارير الرسمية من الجهات الرقابية المختصة حول أول يوم من امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الشكاوى كانت من 50 مدرسة بنسبة 1% من اللجان والتي بلغ عددها 2216 لجنة رئيسية وأكثر من 56 ألف لجنة فرعية.

وأشار شوقي إلى أن المشاكل التي تم رصدها في اليوم الأول صدرت توصيات بخصوصها، مشيرًا إلى أن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير اجتمع مع رؤساء اللجان وتم منح كل رئيس لجنة 3 صفحات من الإجراءات والخاصة بأعمال المراقبين والملاحظين، مشددًا على أن الصورة العامة ايجابية للغاية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للكمال.