شوقي يكشف عن صورة الغش: القبض على الطلاب والمُراقبة التي صورتهم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الصورة التي تم تسريبها لطلاب يغشون داخل لجنة الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني تم التوصل لهؤلاء الطلاب ومن صورتهم وتم ضبطهم ويخضعون للتحقيقات حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التحقيقات فور انتهائها.

وأوضح شوقي أنه تبين أن المراقبة هي التي صوَّرت الطلاب ونشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لخلق حالة من الجدل حول امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات فور انتهائها.

وتحدى شوقي وجود أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة وأن نسبة التسريب تصل لـصفر% وأن ما يحدث هو تسريب صورة من داخل الامتحان عبر هاتف أحد الطلبة.