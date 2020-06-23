فيديو.. خبير سياحي: اقتصار فريضة الحج على المقيمين بالسعودية قرار حكيم

وجَّه أشرف شيحة الخبير السياحي، التحية إلى المملكة العربية السعودية مشيدا بقرار إقامة فريضة الحج للمقيمين داخل المملكة فقط، مؤكدا أن أداء فريضة الحج للمقيمين داخل المملكة قرار حكيم.

وأضاف شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، نأمل أن توافق المملكة العربية السعودية على السماح لمجموعة من أسر شهداء الأطباء الموجهين لفيروس كورونا لأداء فريضة الحج، معربا أن أمنيته في أن توافق المملكة على هذا الطلب إذا لم يعق إجراءات المملكة.

وأكد أشرف شيحة أن مجموعة من رجال الأعمال جاهزون للتكفل بقيمة فريضة الحج لأسر شهدائنا من الأطباء إذا سمحت المملكة العربية السعودية.

واستطرد أشرف شيحة أنه في كل عام لا تسمح المملكة بعودة الحجاج إلى بلدانهم إلا إذا تم التأكد من أنهم يتمتعون بالصحة والسلامة.