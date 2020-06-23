وزير التعليم يعلن حل مشكلة امتحان "السات" لطلاب الدبلومة الأمريكية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حل مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات تقرر حل المشكلة التي كانت تواجه طلاب الدبلومة الأمريكية والذين لم يؤدوا امتحان "السات".

وأوضح شوقي أن طلبات معادلة الثانوية العامة تصدر عن وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه تقرر أن يكون المجموع التراكمي لطلاب الدبلومة الأمريكية 40% الوزن و60% السات، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء امتحانات السات وتقرر أن يكون هناك امتحانات جديدة لها في أغسطس وسبتمبر المقبلين.