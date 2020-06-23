توريد 127 ألف و544 طن قمح بالغربية

أعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، في بيان له، أنه تم توريد 127 ألفا و544 طنا و857 كيلو قمح لأماكن التخزين بنطاق المحافظة حتى مساء اليوم الثلاثاء، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.

وأفاد وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 119 طنا و934 كيلو، اليوم الثلاثاء، بواقع 12 طنا و 470 كيلو لشركة المطاحن، و 15 طن و 360 كيلو للشركة المصرية، و 92 طن و104 كيلو للبنك، فى ظل الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بصورة منتظمة دون مشاكل أو تكدس في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، موضحاً أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و 703 فدان بعد التدقيق.