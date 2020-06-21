86 ألف طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 1 سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12430 طن تشمل 3550 طن فوسفات و3800 طن مولاس و5080 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41610تشمل 8450 طن خرده و 14600 طن ذرة و 5300 طن سكر و 1186 طن خشب زان و 12074 طن قمح بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1068 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب) وخضروات (بطاطس وبطاطا وخرشوف وورق عنب) وحاصلات زراعية ( بصل و أرز و برسيم ) يتم تصديرها إلى كل من المارات و هولندا و الهند و مالطا و انجلترا و ألمانيا وبلجيكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 205 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1937 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 66926 طنا .

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86458 طنا كما غادر 1242 شاحنة منها 444 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24837 من البضائع العامة .