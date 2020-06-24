التعليم العالي: الجامعات ملتزمة بتنفيذ قرارات الوزارة بشأن الامتحانات

قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أفضى إلى منح فرصة لطلاب السنة النهاية في الجامعة إما بتقديم اعتذار ويقوم بأداء الامتحان في الدور الثاني، وسيحصل على تقديره كاملًا، أو يقوم بأداء الامتحانات في موعدها.

وأضاف "الطيب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الطلاب الوافدين سيتم عقد الامتحان لهم عندما تعود حركة الطيران مرة أخرى، والتي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهذا ما اتفقت عليه جميع الجامعات المصرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كافة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد ملتزمة بتنفيذ قرارات الوزارة.