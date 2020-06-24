خبير سياحي عن موسم الحج: السعودية لا يمكن أن تكون مصدرة لـ كورونا

قال أشرف شيحة الخبير السياحي، إنه يتم إعادة أموال المواطنين الذين حجزوا لأداء فريضة الحج هذا العام بالشركات السياحية.

وأضاف أشرف شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لم يخطر على بالنا يوما أن يكون موسم الحج قاصرا على المقيمين داخل المملكة فقط، ولكن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تكون مصدرا لتصدير وباء فيروس كورونا إلى العالم بأكمله.

واستكمل أشرف شيحة أن المملكة قادرة على التعامل مع الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية في ظل الظروف التي نشهدها حاليا، "نأمل أن توافق المملكة العربية السعودية على السماح لمجموعة من أسر شهداء الأطباء الموجهين لفيروس كورونا لأداء فريضة الحج".