إزالة تعديات على مباني أملاك دولة بسيوة

أعلن اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة ،اليوم، عن حملة مكبرة بمشاركة الإدارة الهندسية والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة والإدارة الزراعية بسيوة لتنفيذ عدد قرار إزالة رقم ٣٩ بمنطقة الطبطاح بمركز ومدينة سيوة بمساحة ٣٢ متر مربع مبانى و مساحة ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف فدان أرض زراعية ملك الدولة.

وقال "الحصيوى" إنه يجرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضى الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩".

وأضاف أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدى بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة.

وناشد "الحصيوى" المواطنين بالإلتزام بالقوانين والضوابط وإحترام القانون وعدم التعدى على أملاك الدولة بالبناء العشوائى بدون تقنين، حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتتقدم رئاسة مركز ومدينة سيوة الشكر والتقدير لشركة سيوة للمقاولات والتوريدات من خلال مشاركتها المجتمعية لتوفيرها عدد 2 مركبة دفع رباعى لصعوبة الوصول إلى موقع تنفيذ قرار الإزالة.