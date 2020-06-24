تجديد حبس تاجر حرض نجله على طعن جارهما بالجمالية

جددت محكمة جنح مستأنف الجمالية، بالأمس، حبس تاجر لمدة 15 يوما، لاتهامه بتحريض نجله على طعن جارهما بسبب خلافات الجيرة، فيما أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهم الرئيسي في الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لصاحب محل وهو يطعن أحد الأشخاص بسكين في الرقبة، ويُظهر الفيديو المتهم وهو يقف أمام المحل الخاص به، وأثناء مرور المجني عليه انقض عليه بسكين فأصابه في الرقبة.

وقال مصدر أمني إن المتهم طعن المجني عليه بسبب خلافات سابقة ومشادات كلامية بينهما، وتمكنت الشرطة من القبض على والد المتهم لاتهامه بالتحريض، بينما تكثف جهودها لضبط المتهم والسكين المستخدم في الواقعة، وقالت أسرة المجني عليه إنه أصيب بجرح نافذ قطعي في الرقبة، واضافوا أن المتهم جار المجني عليه.

وحرر المحضر رقم 3068 لسنة 2020 جنح الجمالية، وأحيل للنيابة العامة.