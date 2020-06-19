صاحب محل يطعن جاره بسبب مشادة كلامية في باب الشعرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لصاحب محل بمنطقة باب الشعرية وهو يطعن أحد الأشخاص بسكين في الرقبة.

ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه "الوطن" المتهم وهو يقف أمام المحل الخاص به، وأثناء مرور المجني عليه انقض عليه بسكين فأصابه في الرقبة.

وقال مصدر أمني إن المتهم طعن المجني عليه بسبب خلافات سابقة ومشادات كلامية بينهما، وتمكنت الشرطة من القبض على والد المتهم، بينما تكثف جهودها لضبط المتهم والسكين المستخدم في الواقعة، وقالت أسرة المجني عليه إنه أصيب بجرح نافذ قطعي في الرقبة، واضافوا أن المتهم جار المجني عليه.

وحرر المحضر رقم 3068 لسنة 2020 جنح الجمالية، وأحيل للنيابة العامة.