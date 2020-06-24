برومو مسرحية "مشهور مش مشهور" يحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة

حقق برومو مسرحية "مشهور مش مشهور" أكثر من 100 ألف مشاهدة، بعد طرحه على السوشيال ميديا منذ 4 أيام، والتي من المقرر عرضها الخميس المقبلة على القناه الرسمية لوزارة الثقافة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "اضحك فكر اعرف" التي أطلقتها وزارة الثقافة، تحت إشراف الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي والفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة.

المسرحية عن قصه كلخاس للكاتب الروسي انطوان تشيكوف، ومن بطولة الفنان الكبير سامي مغاوري، محمد طلبة، نادين خالد، ديكور مصطفى التهامي، موسيقى إسلام على، إضاءة وإخراج مازن الغرباوي.