في ذكرى ميلاد حسن حسني.. تعرف على مسرحية جمعت "حسني" ومحمد صبحي

يعد الفنان حسن حسني، واحدا من كبار الفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال مشوارهم الفني وبالأخص مع جيل الشباب الذي كان دوما داعما لهم في بداية مشوارهم الفني.

ولد الفنان حسن حسني، في مثل هذا 19 يونيو عام 1931، وبدأ عشقه للتمثيل بالمسرح المدرسي، وحصد العديد من الجوائز لينتقل بعد ذلك إلى المسرح العسكري ومن ثم المسرح القومي والمشاركة مع العديد من الفرق المسرحية.

تمتع الفنان حسن حسني بموهبة جعلته مميزا على خشبة المسرح ليقدم العديد من العروض المسرحية سواء الكوميدية أو المسرح العالمي.

ومن العروض المسرحية المميزة التي قدمها حسن حسني خلال مشواره الفني هي مسرحية "طبيب رغم أنفه" للمؤلف المسرحي والشاعر موليير، وعرضت المسرحية في عام 1982، وأعدها وأخرجها الفنان جلال الشرقاوي.

شارك حسن حسني في بطولة المسرحية الفنان محمد صبحي، على الشريف، عبدالله إسماعيل، نهير أمين وليلى حمادة.

وكان رحل الفنان حسن حسني، عن عالمنا يوم 30 مايو الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 88 عاما، بعدما قدم خلال مشواره الفني ما يقارب الـ500 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية وليصبح واحدا من رموز الفن المصري والعربي.