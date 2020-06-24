بعد نجاحه في "الفتوة".. هاني سرحان كاتبا للجزء الثاني من "الاختيار"

تعاقد السيناريست هاني سرحان على كتابة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي، ومن بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وجاء التعاقد مع سرحان بعد نجاحه الكبير في مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان ياسر جلال، والذي دارت أحداثه عام 1850 في حي الجمالية.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" قد تناول قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، وجسد دوره الفنان أمير كرارة، وشاركه البطولة كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، ضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، سيناريو باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.