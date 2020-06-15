تامر مرسي ينشر فيديو لكرارة والسقا: "نسل الأغراب" على شاشات المتحدة

نشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، مقطع فيديو للفنان أمير كرارة، والفنان أحمد السقا، يُعلنان فيه عن المشاركة في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي سيعرض في رمضان 2021.

وقال "السقا"، خلال الفيديو: "أي ممثل ينزل من بيتهم رايح التصوير يبقى هدفه الأساسي إسعاد الجمهور، وإسعاد الجمهور يحتاج تنوع وتجديد في المحتوى اللي بنقدمه، أنا وأمير كرارة هنكون معاكم رمضان 2021، سوا في مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج تامر مرسي".

وعلق "مرسي"، على الفيديو: "نسل الأغراب، حصرياً على شاشات المتحدة، رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله".