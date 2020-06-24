موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي تجمع ليفربول ضد كريستال بالاس، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، في تمام التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تقام مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها، عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، بتعليق المصري علي محمد علي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المباراة متربعا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متفوقا بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.