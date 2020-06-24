حسب الله: البرلمان في انتظار إرسال قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

يعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية يوم 5 يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مشروعات القوانين التى يستوجب إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالى.

ويعد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أحد أهم القوانين الذى ينتظرها الشارع السياسى لمناقشتها وإقرارها، لتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في إعلان إجراءات الانتحابات التشريعية لغرفتى البرلمان "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".

من جانبه، أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب لـ"الوطن"، أن المجلس فى انتظار إرسال مشروع قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية لمقاعد مجلس النواب، وذلك فى ضوء التوزيع النسبة لكل محافظة.

وأوضح "حسب الله" أنه بإتمام مناقشة وإقرار هذا القانون، تصبح الحياة السياسية ممهدة لإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه 2020-2025.

كان المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، قد أشار سابقا إلى أن البرلمان أنجز خلال دور الانعقاد الحالى، 110 قانون، منذ بداية الانعقاد فى أكتوبر الماضى حتى الآن.