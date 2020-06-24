فيديو.. "التنمية المحلية": حظر الطاولة والدمنيو على المقاهي

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك اشتراطات عامة لفتح المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات المرخصة من الادارة المحلية، وسيقوم صاحب المقهى أو المطعم أو المحلات بالتوقيع على هذه الاشتراطات، مؤكدًا أن المقاهي الشعبية لن تُقدم المشروبات في الأكواب الزجاجية، بل سيتم تقديمها في أكواب ورقية أو بلاستيكية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه سيتم حظر الطاولة والدومينو أيضًا على المقاهي فضلًا عن الشيشة، وسيتم تعميم كل هذه الاشتراطات على كافة المحالات والمقاهي، من خلال الوحدات المحلية، "كل صاحب مقهى هيوقع على الضوابط دي، والغلق سيكون عقوبة المخالفة".

وعن حظر الطاولة والدومينو، رد: " إذا كنا قفلنا الأوبن بوفية وألعاب الأطفال عشان التلامس، فشيء طبيعي سننفذ قرار حظر الطاولة والدومينو، ودي من ضمن الاشتراطات اللي هيوقع عليها صاحب المقهى وهيوافق عليها، سلامة الناس والمواطنين وصحتهم في المكان الأول، شيء طبيعي هنمنع الشيشة عشان خاطر التلامس، والطاولة والدمنيو من الألعاب التي بها تلامس بل وتقارب، هنلاعبها ازاي وكل واحد بينه متر، هنلعب على بُعد يعني".

وأكد أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على المقاهي يوم السبت القادم، قائلًا: "بعض المواطنين ستنتظر حتى يرون نتائج التجربة، وفي حالة عدم التزام المقاهي أو المطاعم سيتعرضون إلى الغلق".