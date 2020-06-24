فيديو.. أليكس هيرشي: تعلمت قيادة سيارة "فورميلا 1" خلال ساعة واحدة

في تجربتها الأولى بقيادة واحدة من سيارات السباق الأقوى في العالم "فورميلا 1"، أعربت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي"، عن سعادتها بالتجربة الأولى لها في قيادة سيارة سائق F1 البريطاني السابق إدي إيرفين، التي كان يقودها في البريكس الكبير.

ونشرت أليكس عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فيديو جديد لها أثناء تعلمها قيادة سيارة سباقات F1، ومحاولة قيادتها على المضمار الخاص بمطار دبي "أوتودروم".

وعلقت أليكس على الفيديو، قائلة: "الأمر كله استغرق نحو ساعة واحدة فقط، لكنها من أكثر التجارب المجنونة في حياتي".