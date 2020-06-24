وزير الأوقاف: من حق إمام المسجد غلقه حال عدم التزام المصلين بالإجراءات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيكون بإمكان أئمة المساجد اتخاذ قرار بغلقها حال عدم التزام المصلين بإجراءات الاحترازية والتباعد وكافة القواعد التي وضعتها الوزارة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سلوك المواطنين وانضباطهم داخل المساجد سيساعدنا على عودة صلاة الجمعة.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه يحق لإمام المسجد في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات المعلنة أن يتخذ قرارًا بغلق المسجد، كون شعار المرحلة الحالية "حافظوا على أنفسكم وعلى الآخرين".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن كافة قيادات الوزارة والعاملين بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل فتح المساجد، "اعتبرنا أنفسنا على قوة هذا العمل احتساباً لوجه الله سبحانه، سنجتهد بأقصى ما في وسعنا لخدمة بيوت الله واستكمال مسيرة فتح المساجد ونصح الناس بالموعظة الحسنة".

وأوضح جمعة، أنه لن يكون هناك مصلى للسيدات في الفترة الحالية، نظرًا لأن مصلى السيدات صغيرة الحجم ولا يمكن تحقيق التباعد الاجتماعي فيها، مناشدًا في الوقت ذاته من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الالتزام بالصلاة في منزلة حفاظًا على المصلين، كما نصح كُبار السن بالصلاة في المنزل.