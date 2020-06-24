انتشال جثتين من مياه النيل بأسيوط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، اليوم، جثتي غريق من مياه النيل، أحدهما أمام القناطر الجديدة بمركز الفتح، والثانية بالترعة الإبراهيمية أمام كوبري 25 يناير بحي شرق أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة، بوصول بلاغين من الأهالي، الأول لمركز شرطة الفتح يفيد بوجود حالة غرق أمام القناطر الجديده دائرة المركز، والثاني لقسم شرطة ثان أسيوط حالة غرق بالترعة الإبراهيمية أمام كوبري 25 يناير دائرة القسم.

وبانتقال قوات الشرطة وفرق الإنقاذ والإسعاف، جرى انتشال الجثتين بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبيّن أنّ الجثتين لشخصين مجهولي الاسم والهوية.

وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.