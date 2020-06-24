إجراء خامس ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى عزل أسوان

نجح أطباء مستشفى أسوان التخصصي والمخصصة لعزل حالات إصابات فيروس كورونا، أمس، في إجراء خامس قيصرية لسيدة عمرها 37 سنة، حيث وضعت مولودًا ذكر.

ووُضعت الأم داخل العناية المركزة بالطابق الثاني من المستشفى، بينما أُلحق المولود بالحضانة تحت الرعاية الطبية الكاملة، وبإشراف طبي من أطباء العزل الصحي والنساء والولادة.

وقال الدكتور إيهاب عطية، أحد الأطباء بالعزل الصحي، إن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، موضحًا أن العملية هي السادسة التي شارك فيها، وجميعها قيصرية ماعدا عملية واحدة طبيعية.

وتابع "عطية"، أن الطفل سيظل بالحضانة لمدة 48 ساعة، وسيتم سحب عينات منه للتأكد من خلوه من الفيروس، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت إيجابية العينة فسيظل داخل المستشفى، وسيغادرها إذا ثبت سلبيتها.