صور.. إجراء ثاني عملية ولادة لمصابة بكورونا بمستشفى عزل أسوان

نجح الفريق الطبي بمستشفى عزل أسوان بمنطقة الصداقة، في إجراء ثاني عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن حالة السيدة "م ح ع"، 32 سنة، مستقرة، مشيرًا إلى أن إجراء جراحة الولادة القيصرية استغرقت قرابة نصف ساعة.

فيما وُضع المولود بإحدى الحضانات بالمستشفى، وهو في حالة جيدة، تحت إشراف أطباء قسم الأطفال.

وقال مصدر مسؤول بمستشفى عزل أسوان، إنه تم إيداع السيدة العناية المركزة عقب الانتهاء من إجراء العملية،حيث تمكث تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وكانت المستشفى قد شهدت وضع صيدلانية مصابة بفيروس كورونا تدعى "رحاب . ع . ب" 34 سنة، ومقيمة بمنطقة السيل الشعبية بأسوان، مولودًا ذكرًا يدعى "عمر"، لكنها لفظت الأم أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بعد 8 أيام من الولادة.