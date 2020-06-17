رابع ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في "عزل أسوان"

وضعت سيدة من مدينة أسوان مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، اليوم، مولودها داخل مستشفى أسوان التخصصي (عزل أسوان) بمنطقة الصداقة الجديدة، وهي المرة الرابعة التي تشهد فيها المستشفى حالة ولادة لمصابة بكورونا.

وأكد مصدر مسؤول بمستشفى العزل بأسوان، استقرار حالة السيدة والمولود، حيث جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية ونقل الطفل مباشرة إلى إحدى الحضانات.

وأضاف المصدر، أن الولادة القيصرية أجريت تحت إشراف الدكتورة سمر خالد عبد الخالق رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أسوان التخصصي ، والدكتور إيهاب عطية أطفال مبتسرين، والدكتور محمد عبد المنعم أطفال مبتسرين، والدكتورة فاطمة الزهراء سعيد من مكافحة العدوى، وفريق من التمريض.