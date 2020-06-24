"تعليم بنها" لـ"أولياء الأمور": حضوركم للجان الامتحانات مرفوض

وجهت إدارة بنها التعليمية برئاسة عبدالرحمن فتح الباب، رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، أكدت فيها عدم وجود داعٍ لاصطحاب الأبناء لمقار لجان الامتحانات، حرصًا على الصحة العامة، وانضباط سير عمل اللجان.

وقالت الإدارة، في بيان لها، على وسائل التواصل الاجتماعي قبل انطلاق ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة غدًا، والمقرر أن يؤدي فيه الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الاولي "نحن نستقبل ابنك من خارج اللجنة، وجميعنا فى رعايتهم حتى نهاية الامتحانات، ونقدم اهتمامًا على أعلى مستوى، بتوفير كل سبل العناية بأبنائنا الطلاب، وتوفير الأمن النفسي والصحي لهم أثناء تواجدهم باللجان".

وشدد البيان على أن تواجد أولياء الأمور خارج اللجان بكثافة يمثل عائقًا أمام عمل الجهات المنوطة بتنظيم وأداء الامتحانات، مؤكدًا أن القائمين على الامتحانات يتولون الأمانة ويجتهدون لصالح الطلاب.

وكان عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها قد تابع إجراءات تشغيل بوابات التعقيم التي تعطلت بلجان الثانوية العامة، حيث تم تغيير "التنكات" الخاصة بها وتشغيلها من جديد، لتكون جاهزة مع بداية اليوم الثاني للامتحانات غدًا الخميس.