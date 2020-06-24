"بيمكو" تشيد بمعدلات أداء قناة السويس في أزمة كورونا

حظي أداء قناة السويس في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" منذ مطلع العام الجاري، باهتمام عالمي وإشادات دولية من قبل العديد من المنظمات البحرية وأحدثها التقرير الصادر عن منظمة "BIMCO" المجلس البحري البلطيقي والدولي والذي يعد أكبر تجمع دولي للنقل البحري في العالم.

استهدف التقرير الذي أعدته المنظمة العالمية تحت عنوان"ارتفاع حركة الملاحة بالقناة رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"، تحليل مؤشرات أداء حركة الملاحة بالقناة بشكل عام مع إلقاء الضوء على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بمعدلات عبور كل من سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الحاويات.

في مستهل التقرير، أشاد كبير محللي النقل البحري بالمنظمة العالمية، بالمؤشرات العامة لأداء قناة السويس حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع قدره 8% في أعداد السفن العابرة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

42 % ارتفاع في معدلات عبور سفن الصب الجاف

ثم تطرق بعد ذلك إلى نجاح قناة السويس في تسجيل ارتفاع في معدلات عبور سفن الصب الجاف بنسبة تقترب من 42%، حيث سجلت إحصائيات الملاحة في الفترة من يناير إلى مايو 2020 عبور 2129 سفينة صب بزيادة قدرها 607 سفينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من الأحوال المضطربة للسوق العالمية لتجارة الصب الجاف وهو ما يعزو تفسيره إلى نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة الخاصة بسفن الصب، فضلاً عن إجراءات المنظمة البحرية الدولية بتقليل نسبة الكبريت في الوقود، ما شجع على الرحلات القصيرة لتوفير الوقود المستخدم.

كما استعرض التقرير ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول عبر القناة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما شكل عبور ناقلات البترول ما يقرب من 29% من إجمالي حركة عبور السفن في القناة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، في ظل زيادة الطلب وتشريعات المنظمة البحرية الدولية IMO بخصوص نسبة الكبريت.

وعن مدى تأثر تجارة الحاويات العالمية من تداعيات أزمة فيروس كورونا وانعكاساتها على معدلات عبور سفن الحاويات في القناة، أوضح التقرير تضرر سوق تجارة الحاويات بشكل بالغ من أزمة فيروس كورونا ما دفع العديد من الخطوط الملاحية إلى تقليص الطاقة الاستيعابية العاملة عن طريق إلغاء العديد من الرحلات وهو ما تشير إليه نسبة سفن الحاويات المتوقفة عن العمل والتي تصل إلى 11,6% من أسطول سفن الحاويات العالمي.

فيما تواجه النسبة المتبقية من الخطوط الملاحية العاملة صعوبات وتحديات تشغيلية عديدة جعلها تلجأ إلى زيادة نولون الشحن لتغطية النفقات التشغيلية المرتفعة، والتي لا يعوضها في المقابل سوى بديل زيادة الطلب على تجارة الحاويات وهو ما يشهد تراجعاً حاداً في الآونة الأخيرة.

من جانبه، وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة و كسب ثقة المجتمع الملاحي والعملاء من الخطوط الملاحية من خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق نهج علمي ومدروس قائم على فتح قنوات اتصال مع العملاء لتحقيق المصالح المشتركة، وتبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للتيسير على العملاء وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب في تلك الفترة من خلال تفعيل حزمة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمي للهيئة وأبرزها خدمة طلب عبور السفن.