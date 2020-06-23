رئيس هيئة قناة السويس يؤكد ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في الاتصالات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواكبة الهيئة للتكنولوجيا الأحدث في مجال الإتصالات ونظم المعلومات، فضلا عن متابعة كافة خطط التطويروالتحديث بقطاع النقل البحري، و كل ما هو جديد بشأن السفن المسيرة ذاتيا باعتبارها التكنولوجيا الأحدث في مجال الملاحة البحرية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في فعاليات الندوة التي نظمتها غرفة الملاحة العربية عبرتقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان السفن المسيرة ذاتياً بين ما هو موجود والمتوقع، بحضور نخبة من ممثلي قطاع النقل البحري في مصر والعالم العربي.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن هيئة قناة السويس تسير فى طريقها في نحو تنفيذ الإستراتيجية الطموحة للهيئة 2023 التي ترتكز على محاور عدة أبرزها تعزيز التحول الرقمي الكامل لاسيما منظومة مراقبة حركة الملاحة والخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن العابرة بالتوازي مع رفع كفاءة العنصر البشري من مقدمي الخدمات الملاحية ومرشدي الهيئة عبر برامج التدريب المستمرة بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بما يمكن معه تعزيز المكانة الرائدة للقناة كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً.