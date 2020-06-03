رئيس هيئة قناة السويس: تراجع الإيرادات 9.6% في مايو بفعل كورونا

قال أسامة ربيع رئيسة هيئة قناة السويس اليوم، إنّ إيرادات القناة تراجعت 9.6% في مايو، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.

وأضاف ربيع للتلفزيون الرسمي، أنّ عدد السفن المارة عبر القناة في مايو لم يتغير تقريبا عن مايو 2019 لكن الحمولات انخفضت.

وامتنع عن الإفصاح عن الإيرادات الكلية للشهور الخمسة الأولى من 2020، لكنه قال: "إحنا محققين تقريبا زي السنة اللي فاتت بالضبط، سواء إيراد أو حمولة أو عدد مراكب".

وأوضح في الشهر الماضي أنّ إيرادات القناة ارتفعت إلى 1.907 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من 2020 مقارنة مع 1.869 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال اليوم: "متفائل في النصف الثاني، مع تحرك حركة التجارة العالمية، سنحقق ذات الإيرادات وذات الدخل كالعام الماضي".

وقناة السويس أسرع مسار للشحن بين أوروبا وآسيا وأحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية للحكومة.