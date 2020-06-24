إزالة 15 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأبوتيج

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بصفة يومية، مشيرًا إلى إزالة 15 تعدٍ بقرى مركز أبوتيج خلال يوم واحد.

ولفت إلى أن تلك الحملات تتم تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل قانون الطوارئ، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية، وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز أبوتيج، بمشاركة المهندس يسري كامل رئيس المركز، وقوات الشرطة، ومعدات الحملة الميكانيكية للمركزن وتم تنفيذ 10 حالات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة بمساحة 1055 مترًا، و5 إزالات فورية بمساحة 200 متر، بقرى البلايزة وأبوخرص والزرابي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.