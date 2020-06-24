التضامن: عودة العمل بموقع الهيئة العامة للتأمينات خلال ساعتين من الآن

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي؛ إن موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تعرض لعطل فني منذ قليل بسبب شدة الضغط عليه من قبل عشرات الآلاف من قبل أصحاب المعاشات.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن مسؤولي الهيئة حاليا من خلال القسم الفني والتكنولوجيا يقومون بالعمل على تفعيل الموقع، موضحا أنه تم رفع جميع البيانات وسيعود الموقع الالكتروني للعمل خلال ساعتين من الآن. ‏ ‏

وكانت هيئة التأمينات قد أكدت أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكتابة الرقم التأميني وكتابة الرقم القومي مع كتابة اسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة ومواعيد الصرف.

ويستفيد من العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي ونحو 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي وأن تكلفة العلاوات سنويا ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه، وأن عدد المستفيدين من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات يبلغ 2.4 مليون مواطن.