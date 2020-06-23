وزيرة التضامن: حريصون على الحوار مع أصحاب المعاشات

استقبلت نيفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعي، وفداً من أصحاب المعاشات ضم النائب البرلماني السابق البدري فرغلي وعدد من أصحاب المعاشات.

وخلال اللقاء قدم وفد أصحاب المعاشات الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على ما قدمته من جهود في خدمة أصحاب المعاشات والعمل على تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديد الزيادة السنوية للعام الجديد 14% وكذلك إنهاء أزمة العلاوات الخمس وقرار صرفها بداية من يوليو المقبل.

وخلال اللقاء قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة على مصالح أصحاب المعاشات وعلى الحوار معهم وتسعى لتحسين أوضاعهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق أعلى العوائد من استثمار أموال المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن إلى إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة بما يضمن تفعيل كافة الامتيازات المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019 وأوضحت أن الوزارة تسعى لميكنة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وربط كافة مكاتب التأمينات بالصندوقين الحكومي والعام والخاص وكذلك استخدام حلول تكنولوجية جديدة منها إتاحة صرف المعاشات على التليفون المحمول وتفعيل تطبيق الهاتف "معاشي".

وأكدت القباج على حرص القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأصحاب المعاشات وتكليفاته الدائمة بتجويد الخدمات المقدمة لهم وتفعيل الحوار معهم على كافة المستويات.